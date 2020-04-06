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В Top Gear не включили Феттеля в десятку лучших гонщиков в истории Формулы-1

В Top Gear не включили Феттеля в десятку лучших гонщиков в истории Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Популярное шоу Top Gear составило свой список 10 лучших гонщиков в истории Формулы-1. Пилоты в нём не распределены по местам. Примечательно, что в список не попал четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Список 10 лучших гонщиков в истории «Формулы-1» по версии Top Gear:

Льюис Хэмилтон – шестикратный чемпион мира (2008, 2014, 2015, 2017-2019)
Хуан-Мануэль Фанхио – пятикратный чемпион мира в составе четырёх разных команд (1951, 1954-1957)
Джим Кларк – двукратный чемпион мира (1963, 1965), победитель «Инди-500» (1965)
Айртон Сенна – трёхкратный чемпион мира (1988, 1990, 1991)
Михаэль Шумахер – семикратный чемпион мира (1994, 1995, 2000-2004) и рекордсмен по количеству побед (91)
Джеки Стюарт – трёхкратный чемпион мира (1969, 1971, 1973)
Стирлинг Мосс – четырёхкратный вице-чемпион мира (1955-1958)
Ален Прост – четырёхкратный чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1993)
Ники Лауда – трёхкратный чемпион мира (1975, 1977, 1984)
Фернандо Алонсо – двукратный чемпион мира (2005, 2006), двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» (2018, 2019).

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Даже если ты опытный ведущий автомобильного шоу, это не гарантирует успеха за рулём сложной и мощной техники.
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