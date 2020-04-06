Ферстаппен: никогда не буду участвовать в виртуальной серии Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что никогда не присоединится к официальной игре Формулы-1 и признался, что эта игра даже не установлена на его компьютере. Нидерландец также в резкой форме посоветовал избавиться от игры гонщику «Макларена» Ландо Норрису.
«Этой игры даже нет на моём компьютере. Удали её. просто избавься от неё. Выбрось её в мусорное ведро. Никогда не буду участвовать в ней», — сказал нидерландец.
Макс Ферстаппен не является абсолютным противником виртуальных гонок и участвует в некоторых из них. Но при этом он не скрывает недовольства официальной игрой Формулы-1.
Напомним, виртуальные гонки стали привлекать ещё большее внимание на фоне пандемии коронавируса и переноса старта сезона Формулы-1. На сегодняшний день до сих пор нет ясности относительно даты начала чемпионата.
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