Рон Деннис пожертвует 1 млн фунтов врачам, борющимся с коронавирусом

Бывший глава «Макларена» Рон Деннис решил включиться в борьбу с пандемией коронавируса. Так, он решил пожертвовать 1 млн фунтов в пользу врачей, которые сражаются с опасным заболеванием, сообщает The Guardian.

По замыслу Денниса, такая сумма позволит обеспечить бесплатными обедами медицинский персонал. Подобная льгота будет доступна тем, кто находится в больнице на длительных сменах и не в состоянии покинуть рабочее место.

Бизнесмен отметил, что в ходе пандемии людям нужно объединять усилия. Напомним, Великобритания уже серьёзно пострадала от ранее неведомой формы коронавируса. В стране зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения, почти 5 тысяч из них стали смертельными.

Коронавирусом заразился даже премьер-министр страны Борис Джонсон. Его состояние ухудшилось, и сейчас он подключён к ИВЛ.