Росберг: медитация внесла огромный вклад в завоевание мною титула

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг признался, что победить на чемпионате ему помогла медитация.
«Снова открыл для себя медитацию. Медитация внесла огромный вклад в завоевание мною титула. После этого я ушёл из гонок, утратив мотивацию. У пилотов чётко расписан день. Сейчас у меня то же самое: занимался уроками с дочерью, а до этого медитировал и тренировался.
В автоспорте психология является запретной темой. Формула-1 — спорт альфа-самцов, там считается, что человек, который интересуется психологией или нуждается в поддержке, априори лузер. Так что я начал говорить об этом уже после завершения карьеры. Тренировки ментальной составляющей в 2016 году однозначно позитивно повлияли на мои результаты. То же самое можно сказать об удалении краски со шлема. Я выиграл на этом 80 граммов, и никто из гонщиков этого не делал.
Если бы не выиграл титул, это оставило бы в душе шрам на всю жизнь. Это была мечта, в которую было вовлечено большое число людей», — приводит слова Росберга Der Standard.
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