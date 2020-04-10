F1 TV станет бесплатным на 30 дней
Пресс-служба Формулы-1 во время паузы, связанной с пандемией коронавируса, решила подарить болельщикам бесплатный доступ к F1 TV на 30 дней.
«Сезон 2020 года может быть остановлен, но наша страсть никогда. Итак, мы предлагаем вам бесплатное пользование F1 TV Access в течение 30 дней. Наслаждайтесь всеми гонками, соперничеством и драматичными моментами. Кроме того вы получите доступ к эксклюзивным документальным фильмам, включая «Величайшие гонки» и «F2. Погоня за мечтой». Переживите ещё раз все ваши любимые моменты Формулы-1», — говорится в сообщении пресс-службы.
Для того чтобы оформить бесплатный доступ, нужно ввести адрес своей электронной почты на соответствующей странице. Вам сообщат уникальный код и дальнейшие инструкции.
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