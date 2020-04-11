На старте виртуальной Гонки легенд произошёл массовый завал

Сегодня, 11 апреля, при поддержке портала The Race прошли Гонки легенд. Первая из них состоялась в классическом формате. Её победителем стал чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон.

Вторая гонка прошла с реверсивной решёткой. На её старте случился массовый завал, в результате которого один из болидов перевернулся, а ещё несколько врезались в стену.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице The Race в «Твиттере».

Победителем гонки в итоге стал экс-пилот Формулы-1 Эммануэле Пирро, второе место досталось Элио Кастроневесу, тройку лучших замкнул Дарио Франкитти.

Напомним, виртуальные гонки различных форматов приобрели особую популярность на фоне пандемии коронавируса и в связи с переносом старта сезона в основных чемпионатах.