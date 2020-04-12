Росберг: возможно, я не так талантлив, как Хэмилтон

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг убеждён, чтобы достигать успеха, необходимо ставить правильные цели.

Нико признался, что никогда не задавался целью стать многократным чемпионом мира, признав, что, возможно, для этого он не так талантлив, как шестикратный обладатель титула и экс-напарник по команде Льюис Хэмилтон.

«Нужно ставить оптимальные задачи и использовать возможности этого наилучшим образом. Некоторые пилоты, и я, возможно, отношусь к их числу, не так талантливы, как Льюис Хэмилтон. Именно поэтому мне нереально завоевать титул девять раз. Может быть, это удастся сделать Хэмилтону. Но у меня это никогда не было целью. Я выполнил поставленную задачу.

Спортсмен должен уметь оптимизировать цели в соответствии с возможностями. Этому научился, и это было очень важно. Мне удалось совершить прогресс, но делать большой шаг вперёд было очень сложно", — приводит слова Росберга Standart.