Пилот Формулы-Е раскритиковал Хэмилтона за бездействие в поддержке молодых пилотов

Пилот Формулы-Е и владелец картинговой команды Оливер Роуленд в новом выпуске подкаста Inside Electric, рассказал, что его бесит, когда другие звёздные гонщики, вроде Льюиса Хэмилтона, критикуют массовый автоспорт за его дороговизну, но не решают проблему сами.



«Я не понаслышке знаю, сколько стоит управлять картинговой командой. Они говорят, что гоночные коллективы делают автоспорт дорогим. Но именно мы предоставляем пакет услуг для молодых пилотов. С нами они развиваются гораздо быстрее. В Британии очень хороший начальный картинг. Я сам спонсирую пилотов, помогал платить за пару гонщиков, оказывал им другую нематериальную поддержку.



Люди жалуются, что массовый автоспорт дорог, но они мало что делают для изменения ситуации. Я не на том же уровне, что и лучшие ребята в Формуле-1, но полез в собственный карман, чтобы помочь парням, которые, по моему мнению, заслуживают этого. Полагаю, что критики могли бы сделать то же самое.

Иногда меня немного бесит их бездействие. Например, пару месяцев назад Льюис сказал, что людям нужен доступный автоспорт на начальном уровне и всё такое прочее.



Ему ведь достаточно лишь того, чтобы его имя было рядом с тремя-четырьмя картингистами, чтобы на них обратили внимание спонсоры. Это на самом деле не стоило бы ему ничего. А для молодых ребят — большое подспорье. Льюис мог бы обратиться к спонсорам, сходить на пару встреч. Он очень быстро сгенерирует стотысячный бюджет для британского картинга. А вот без его действий это сделать трудно», — отметил Роуленд.