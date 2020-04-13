Проведение Гран-при Франции Формулы-1 находится под вопросом после заявления Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. Глава государства объявил о продлении мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Запрет на проведение массовых мероприятий продлён как минимум до середины июля.
Таким образом, шансы на проведение Гран-при Франции продолжают снижаться. Этап Формулы-1 во Франции запланирован на 28 июня. Если организаторы всё же решат проводить соревнования, то они будут проходить без зрителей.
Ранее организатор Гран-при Франции Эрик Булье сообщил, что этап может быть перенесён из-за коронавируса. В то же время эта гонка может стать первой в новом сезоне Формулы-1.
Коронавирусом в мире заразилось уже почти 1,9 млн человек. От инфекции скончалось более 117 тыс., выздоровело около 438 тыс. человек.
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