Михаил Алёшин сыграл на гитаре отрывок из репертуара Pink Floyd

Российский пилот Михаил Алёшин, выступающий за команду SMP Racing в гонках на выносливость, находясь на самоизоляции во время пандемии коронавируса, записал музыкальное видео для болельщиков. Пилот на гитаре сыграл композицию легендарной группы Pink Floyd.



«Немного Пинк Флойда для вас, друзья! Будьте здоровы!» — написал под роликом Алёшин.



Гонщик также пожелал поклонникам не болеть. В своём видеопослании он отметил, что «всё будет хорошо».

Видео доступно на странице Михаила в «Твиттере».

Алёшин — чемпион Мировой серии Рено 3.5 2010 года. В 2014-2017 годах выступал в американской гоночной серии IndyCar. Пять раз участвовал в «24 часа Ле-Мана». В 2019 году экипаж SMP Racing в составе Алёшина, Виталия Петрова и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке.