Леклер и Албон выиграли гонки на втором этапе виртуальной серии Race for the World

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Ред Булл» Александер Албон выиграли по одному заезду на втором этапе виртуального чемпионата Race for the World. Соревнования являются благотворительными.
Первую гонку на виртуальной трассе «Спа-Франкоршам» выиграл Леклер. Вторым стал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал Кристиан Лундгор. Примечательно, что поул в этом заезде изначально завоевал пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Однако сессию пришлось перезапустить из-за технических проблем. И в повторной квалификации первая стартовая позиция досталась Люка Албону – младшему брату гонщика «Ред Булл».
Вторую гонку, проходившую на трассе в Баку, выиграл уже Александер Албон, он опередил Леклера, получившегося 10-секундный штраф. Третье место занял Люка Албон.
За четыре гонки чемпионата, который транслируется на Twitch, гонщикам удалось собрать уже более $ 48 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса.
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