«Мерседес» и «Феррари» установили для Хэмилтона и Феттеля дедлайны по новым контрактам

«Феррари» не хочет затягивать переговоры по новому контракту с Себастьяном Феттелем и будет ждать его ответа до конца апреля. Аналогичная ситуация у «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает итальянская версия Motorsport.
Издание отмечает, что «Скудерия» готова пойти на уступки и подписать с Феттелем соглашение на два года, хотя зарплата Себастьяна всё равно сократится. Однако «Феррари» крайне важно получить ответ именно в этом месяце, чтобы иметь возможность при необходимости быстро подписать или Карлоса Сайнса, или Даниэля Риккардо. По слухам, предложения по этим контрактам уже оформлены.
Схожая ситуация и в «Мерседесе». Немцы хотят удержать Льюиса Хэмилтона ещё на два года. Но если он не согласится, Тото Вольфу нужно будет искать замену, а кроме Джорджа Расселла на примете у него никого нет. Эстебан Окон предпочёл не дожидаться шанса в «Мерседесе» и заключил контракт с «Рено».
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