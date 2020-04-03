9 гонщиков, по которым сильнее всего ударит остановка Формулы-1. Ни титулов, ни денег

На данный момент старт сезона-2020 Формулы-1 запланирован на середину июня, когда должен пройти Гран-при Канады. В этап в Монреале верится не слишком: логистически куда проще начать сезон во Франции, Австрии или тем более Великобритании. Гонка на «Сильверстоуне» должна пройти в середине июля — и столь позднее начало чемпионата (и это ещё неплохо, если машины Ф-1 действительно куда-то поедут летом) станет очень плохой новостью чуть ли не для половины пелотона.

Хэмилтон, Риккардо, Феттель и зарплата

Мы уже затрагивали тему контрактов в одном из недавних материалов про зарплаты пилотов. Можем повториться: нынешние контракты Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо по разным причинам выглядят неадекватными и вряд ли будут повторены во время переговоров в 2020 году. Немец явно не наработал на то, чтобы сохранить гонорары в размере 30-35 млн долларов, ну а для середняков из «Рено» будет трудно и дальше платить австралийцу 20 млн, понимая, что и в 2021-м Даниэль не получит техники, с которой можно будет принести французам что-то действительно серьёзное.

Зарплаты всех гонщиков Формулы-1. Сколько получает Квят и ещё 4 главных момента Трём гонщикам явно пора поумерить свои финансовые аппетиты.

Возможно, Феттель сумел бы восстановить реноме, да вот беда: как это сделать, когда гонок нет? Отсутствие Гран-при бьёт и по Риккардо, ведь «Рено» не в состоянии понять истинный потенциал машины, которую предстоит использовать и в 2021-м. Соответственно, нет никаких гарантий, позволяющих предложить Дэну новый жирный контракт.



Как ни странно, нынешняя ситуация бьёт и по бесспорно лучшему гонщику последних лет. В случае с Хэмилтоном проблема не в отсутствии гонок, а в целом в нынешнем положении вещей. Если бы на дворе стоял 2019-й с его финансовой стабильностью, Льюис вполне мог бы потребовать от «Мерседеса» очередной прибавки и параллельно вести не менее привлекательные переговоры с «Феррари». Но итальянцам сейчас явно не до соблазнения шестикратного чемпиона мира, да и в «Мерседесе» Хэмилтону наверняка намекнут, что не время сорить деньгами. Так что, вероятно, о прибавке Льюису предстоит забыть — и надеяться, что на фоне происходящего «Даймлер» вообще не закроет формульную программу.

Из-за коронавируса в мире дефицит аппаратов ИВЛ и масок. Команды Формулы-1 уже помогают Инженеры Формулы-1 предложили инновационные решения и готовы штамповать продукцию. Просто красавцы.

Ферстаппен и шансы на титул

Голландец, в отличие от Феттеля и Хэмилтона, новый контракт заключить успел. Но тут другая проблема. Похоже, впервые за всё время выступлений в составе «Ред Булл» у Макса появился шанс побороться не за победы в отдельных гонках или сомнительное звание лучшего, скажем, в последних восьми или десяти Гран-при сезона. И вот беда: как только «быки» наконец-то построили сильную машину к старту чемпионата, этот старт перенесли. И теперь решительно непонятно, кто и в какой форме окажется, когда (и если) сезон возобновят.

Да, работа на базах команд приостановлена, но все равно все успели поработать над новинками, какие-то обновления будут и у силовых установок. И как бы не вышло, что «Ред Булл» всё-таки упустит шанс сделать Ферстаппена самым молодым чемпионом в истории. С другой стороны, раз исторически австрийцы лучше всех дорабатывали автомобили в ходе чемпионата, то и сейчас шансы остаются неплохими.

Квята хотели заразить коронавирусом. Как такое вообще можно было придумать?! 76-летний автор идеи к врачам не ходил, но считает, что сам опасным заболеванием уже переболел.

Перес, Стролл и их розовый «Мерседес»

Явно расстроены гонщики «Рейсинг Пойнт». Команда из Сильверстоуна подходила к чемпионату в ранге бесспорно четвёртой силы пелотона и могла надеяться на отличные выступления и редкие подиумы, а что теперь? Во-первых, у соперников есть время подтянуться. Во-вторых, вопреки хитрому замыслу команды Стролла ей придётся использовать старый «Мерседес» и в 2021 году — то есть выступать на частично позапрошлогоднем автомобиле. Трудно сказать, насколько много смогут выжать Энди Грин и компания из старой техники, так что не исключено, что после шага вперёд в сезоне-2020 последует откат назад.

Введение нового регламента Формулы-1 может быть отложено до 2023 года

Латифи и дебют в Формуле-1

Возможно, самая обидная ситуация сложилась для Николаса Латифи. Канадский новичок и его семья серьёзно раскошелились ради долгожданного дебюта в Формуле-1, а в итоге Николасу остаётся гонять на компьютерных симуляторах и надеяться, что Ф-1 всё-таки окончательно не загнётся. К слову, интересный вопрос: как составлено соглашение Латифи с «Уильямсом» в плане пунктов, оговаривающих форс-мажорные обстоятельства?

В принципе в один пункт с Латифи можно записать и Роберта Кубицу. Поляк рассчитывал восстановить собственное реноме благодаря выступлениям за «Альфа Ромео» на тестах и свободных тренировках, но теперь не имеет для этого физической возможности. Тут тоже интересный вопрос насчёт контракта: как быть с оговоренным числом тренировок, если Гран-при на самом деле окажется гораздо меньше?

Райкконен и рекорд

Мелкое расстройство, вполне вероятно, ожидает Кими Райкконена. Самого финна, конечно, не слишком волнуют статистические рекорды, но его болельщикам наверняка будет приятно, если Кими запишет на своё счёт достижение по наибольшему числу выступлений в Формуле-1. После подписания двухлетнего контракта с «Альфа Ромео» казалось, что рекорд неминуем, но тут пришёл коронавирус… В настоящий момент на счету Райкконена 312 гонок и 315 Гран-при. У Рубенса Баррикелло 322 гонки (326 участий в Гран-при). Соответственно, Кими нужно, чтобы в календаре сезона-2020 оказалось 11 этапов, чтобы обойти бразильца по числу выходов на старт, и 12 — чтобы опередить и по числу Гран-при. Ну, или надо будет продлить карьеру ещё на годик.

Вильнёв предложил отменить сезон-2020 Формулы-1 и провести уникальные внезачётные гонки

Хюлькенберг и возвращение

Напоследок ещё немного о делах контрактных. Очевидно, что чем позже стартует сезон-2020 и чем меньше будет промежуток между двумя чемпионатами, тем менее охотно руководители команд будут идти на перестановки в своих рядах. Во-первых, прямо сейчас им трудно вести переговоры, во-вторых, потом они рискуют угодить в цейтнот, при котором проще всего сохранить прежние составы и отложить изменения на 2022-й.



Хюлькенберг сейчас, пожалуй, единственный из бывших гонщиков Формулы-1, у кого могли оказаться реальные шансы на возвращение. Есть ещё Фернандо Алонсо, но шансы на его камбэк в свете нынешнего кризиса стремятся к нулю. Похоже, коронавирус окончательно лишит чемпионат мира немца и испанца.

Выживут не все? Для кого из команд Формулы-1 коронавирус может стать смертельным Отмены и переносы гонок нанесут огромный удар по экономике Формулы-1.