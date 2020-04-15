Хилл попрощался с легендой Ф-1 Моссом трогательным детским фото

Бывший британский пилот Формулы-1 Деймон Хилл отреагировал на смерть легенды «Королевских гонок» Стирлинга Мосса. Экс-пилот скончался 12 апреля в возрасте 90 лет.

«Стирлинг с божественной скоростью. Для меня ты всегда будешь чемпионом», — написал Хилл в «инстаграме», выложив детское фото, на котором его держат на руках рядом с Моссом.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Хилла.

Мосс считается одним из самых талантливых пилотов в истории Формулы-1, даже невзирая на то, что ему так и не удалось стать чемпионом мира. Четырежды он завоёвывал звание вице-чемпиона мира. Победитель легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».

Мосс провёл 529 гонок и победил в 212 из них. На этапах Формулы-1 выступал 66 раз и одержал 16 побед. Стирлинг Мосс завершил выступления в 1962 году, после того как попал в аварию в Гудвуде, в результате которой месяц находился в коме.