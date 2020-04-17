Росберг: если ряд топ-команд проявит эгоизм, то в Формуле-1 всё рухнет
Бывший чемпион мира в составе «Мерседеса» Нико Росберг выразил мнение, что эгоистичные действия некоторых команд могут привести к исчезновению нескольких небольших коллективов и гибели Формулы-1.
«Если сейчас проявлять эгоизм, то в Формуле-1 всё рухнет. Есть ещё несколько команд высокого уровня, которые не согласились с этими правилами игры, и продолжают отстаивать лишь собственные позиции. Но часть топ-коллективов уже сдалась. Они согласились сделать уступки небольшим командам, потому что понимают общую картину.
Не может быть Формулы-1, если две, три, четыре маленькие команды исчезнут. Поэтому необходимо заботиться о них и в обязательном порядке сократить расходы», — приводит слова Росберга L'Equipe.
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
15:03
-
14:48
-
14:04
-
12:58
-
12:11
-
11:17
-
10:24
-
09:11
-
01:14
- 16 апреля 2020
-
23:59
-
22:55
-
21:47
-
19:59
-
19:40
-
18:50
-
15:44
-
15:38
-
15:06
-
14:15
-
13:38
-
12:51
-
11:58
-
11:36
-
10:48
-
09:25
-
00:42
-
00:37
- 15 апреля 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:09
-
20:55
-
19:25
-
18:14
-
17:38
-
16:10
Партнерский контент