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Росберг: если ряд топ-команд проявит эгоизм, то в Формуле-1 всё рухнет

Росберг: если ряд топ-команд проявит эгоизм, то в Формуле-1 всё рухнет
Авто / Формула-1 0

Бывший чемпион мира в составе «Мерседеса» Нико Росберг выразил мнение, что эгоистичные действия некоторых команд могут привести к исчезновению нескольких небольших коллективов и гибели Формулы-1.

«Если сейчас проявлять эгоизм, то в Формуле-1 всё рухнет. Есть ещё несколько команд высокого уровня, которые не согласились с этими правилами игры, и продолжают отстаивать лишь собственные позиции. Но часть топ-коллективов уже сдалась. Они согласились сделать уступки небольшим командам, потому что понимают общую картину.

Не может быть Формулы-1, если две, три, четыре маленькие команды исчезнут. Поэтому необходимо заботиться о них и в обязательном порядке сократить расходы», — приводит слова Росберга L'Equipe.

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