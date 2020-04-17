Феттель готов дать ответ «Феррари» по новому контракту до начала сезона

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал переговоры со «Скудерией» по новому контракту. Ранее появилась информация, что итальянская команда хочет получить ответ до конца апреля.



«Думаю, что одна из ключевых вещей сейчас для всех, касается она спорта или нет, это – терпение. Очевидно, решение зависит от того, когда у нас будет первая гонка. Есть большая вероятность, что нам придётся договориться до её старта», — приводит слова Феттеле Reuters.

Немец уклончиво ответил, когда его спросили, идёт ли речь об однолетнем контракте, или же из-за переноса изменений в регламенте соглашение с «Феррари» будет на два года.

«Какой бы ни была сделка, мы примем решение выгодное и для меня, и для команды. Так что по продолжительности нового контракта я не могу ничего сказать», — добавил он.

Сайнсу приятно, что его кандидатуру связывают с «Феррари»