Сайнсу приятно, что его кандидатуру связывают с «Феррари»

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс-младший не стал комментировать информацию о своём возможном переходе в «Феррари», однако отметил, что ему льстят подобные слухи.
«Приятно, когда люди признают вашу работу и ценят то, что вы делаете. Есть много пилотов, чьи контракты заканчиваются в этом году, и всегда ходят слухи о дальнейшем трудоустройстве.
Когда я подписал контракт с «Маклареном», то знал, что у меня впереди серьёзная задача. Понимал, что должен буду стать лидером команды и сделать всё возможное для доводки нашего болида. Что касается возможности быть в «Феррари», я предпочитаю не комментировать слухи», — приводит слова Сайнса GrandPX.news
Ранее предположение, что Карлос может оказаться в «Феррари», сделал бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл.
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