Зайдль: будущее «Макларена» мы связываем с Сайнсом и Норрисом

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что будущее «Макларена» связано с нынешними пилотами команды Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.



«Наша позиция и подход не изменились. Мы по-прежнему связываем будущее «Макларена» с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом. Да, для начала хотелось бы провести несколько гонок, а затем сесть за стол переговоров и принять решение в отношении обоих пилотов, но не думаю, что продление контрактов станет большой проблемой.



Увлечение Норриса онлайн-гонками? Я человек старых взглядов и не особо за этим слежу. Но я читаю новости о том, чем занимаются ребята. Здорово, что Ландо проявляет инициативу. Через активность Ландо мы можем открыть для себя новую аудиторию, и это здорово. Хорошо, что фанаты Формулы-1 следят за этим сейчас, когда настоящих гонок нет», — приводит слова Андреаса Зайдля GPFans.