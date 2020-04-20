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Лоренсо признался, что после завершения карьеры набрал около 4 кг, питаясь в ресторанах

Лоренсо признался, что после завершения карьеры набрал около 4 кг, питаясь в ресторанах
Авто / Мотогонки 0

Бывший гонщик MotoGP Хорхе Лоренсо признался, что после завершения карьеры питался фаст-фудом и набрал лишний вес.

«После того как сезон завершился, я ежедневно ходил в рестораны и заказывал там то, что хотел сам, будь то ризотто, пицца, гамбургеры или картофель фри. Я не ел здоровой пищи. Так было два или три месяца. Под конец этого периода мой вес достиг 68 кг, хотя мой стандартный вес составляет 63-64 кг.

Плохо ли это? Я просто хотел насладиться моментом, пусть и понимал, что это не является здоровым образом жизни. Через пару месяцев я стал выглядеть толстым. Я сделал фото и подумал, что мне не нравится мой внешний вид. Я не хотел публиковать фотографию, но потом сделал это, чтобы люди вместе со мной следили за моим прогрессом. Сейчас я уже в отличной форме», — приводит слова Хорхе Лоренсо Marca.

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