Лоренсо признался, что после завершения карьеры набрал около 4 кг, питаясь в ресторанах

Бывший гонщик MotoGP Хорхе Лоренсо признался, что после завершения карьеры питался фаст-фудом и набрал лишний вес.



«После того как сезон завершился, я ежедневно ходил в рестораны и заказывал там то, что хотел сам, будь то ризотто, пицца, гамбургеры или картофель фри. Я не ел здоровой пищи. Так было два или три месяца. Под конец этого периода мой вес достиг 68 кг, хотя мой стандартный вес составляет 63-64 кг.



Плохо ли это? Я просто хотел насладиться моментом, пусть и понимал, что это не является здоровым образом жизни. Через пару месяцев я стал выглядеть толстым. Я сделал фото и подумал, что мне не нравится мой внешний вид. Я не хотел публиковать фотографию, но потом сделал это, чтобы люди вместе со мной следили за моим прогрессом. Сейчас я уже в отличной форме», — приводит слова Хорхе Лоренсо Marca.