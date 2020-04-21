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Феттель отказывается подписывать новый контракт с «Феррари» с понижением зарплаты

Феттель отказывается подписывать новый контракт с «Феррари» с понижением зарплаты
Авто / Формула-1 0

Немецкий пилот Себастьян Феттель отказывается продлить контракт с «Феррари», утверждает Sky Italia. Текущий контракт «Феттеля» со Скудерией истекает в конце 2020 года. По данным источника, итальянская команда предложила Себастьяну продлить соглашение ещё на один год с понижением зарплаты, но он отказался.

Феттель пришёл в «Феррари» в 2015 году, но ему так и не удалось повторить путь своего соотечественника Михаэля Шумахера, чемпионом мира в составе «Феррари» Феттель не стал. В итоге итальянская команда пригласила Шарля Леклера, который отказывается довольствоваться ролью второго пилота.

Итальянские СМИ утверждают, что «Феррари» предлагает Феттелю лишь € 12 млн в год. А по действующему контракту его зарплата составляет € 40 млн.

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