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Бывший руководитель «Феррари» Арривабене развозит больных по клиникам в Италии

Бывший руководитель «Феррари» Арривабене развозит больных по клиникам в Италии
Авто / Формула-1 0

Бывший глава «Феррари» Маурицио Арривабене присоединился к борьбе с пандемией коронавируса в Италии. Арривабене работает водителем скорой помощи, сообщает Mediaset.

«Арривабене никому об этом не сообщил, но после того, как началась пандемия, он сел за руль автомобиля. Он развозит больных в клиники, став водителем», — написал инсайдер Формулы-1 Лео Тррини.

Ранее сообщалось, что гоночный директор «Пирелли» Марио Изола также начал работать в скорой помощи.

Коронавирусом в мире заразились уже более 2,5 млн человек. От инфекции скончались более 171 тыс., выздоровели уже почти 660 тыс. человек. В Италии коронавирс зафиксировали у 181 тыс. человек. Это — третий показатель в мире после Испании и США.

Из-за пандемии коронавируса начало нового сезона в Формуле-1 было перенесено на неопределённый срок.

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