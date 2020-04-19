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Убытки Италии от паузы в спорте из-за коронавируса могут составить € 60 млрд

Убытки Италии от паузы в спорте из-за коронавируса могут составить € 60 млрд
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Итальянское правительство может недосчитаться € 60 млрд из-за приостановки национальных спортивных турниров. Об этом сообщает Sportando со ссылкой на исследование газеты Corriere dello Sport.

Пауза в спорте является причиной распространения коронавируса. Сообщается, что приостановка турниров затронет около 14 миллионов человек, которые напрямую или косвенно связаны с их проведением. Италия является эпицентром пандемии в Европе — на сегодняшний день страна является третьей в мире после США и Испании по количеству заражённых COVID-19 (более 175 тысяч человек).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

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