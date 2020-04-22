Комментатор Алексей Попов оценил шансы Квята на переход в «Феррари»

Российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о ситуации, которая сложилась в «Феррари». Ранее стало известно, что Себастьян Феттель отказался продлить контракт с «Феррари» с серьёзным понижением зарплаты.

«Феррари» не нужен второй альфа-самец. Леклер оказался быстрее, чем они думали, а Феттель — чуть медленнее. Поэтому такое столкновение между пилотами и произошло. Думаю, они могут взять Сайнса. Карлос хорошо себя проявлял последние годы. Опыт у него тоже есть. Но он не настолько быстрый, чтобы потревожить Леклера. Второй вариант — это Риккардо. У него сицилийские корни. Сам по себе парень весёлый. Плюс в «Ред Булл» доказал, что человек он не очень конфликтный.

Третьим вариантом может стать кто-то из молодёжи. В «Феррари» есть Джовинацци, который обкатан в Формуле-1, но он не очень быстр. Есть ещё Мик Шумахер и Роберт Шварцман, но их ещё рано брать в команду. Но это не метод «Феррари». Они никогда так не делают.

Для Квята это (переход в «Феррари». — Прим. «Чемпионата») было бы здорово. Самый спокойный момент у него случился, когда он был в «Феррари». Но непонятно, почему так произошло. Просто потому, что он был в команде или из-за отсутствия давления. Даня сам никогда не забывает, что «Ред Булл» обеспечил ему карьеру. Да, с ним не всегда хорошо обращались. С другой стороны, это жёсткий вид спорта. Особенно внутри системы «Ред Булла». Там мало кто мог выдержать давление. Может, ему стоит уйти в «Феррари». Но возьмут ли его туда, имея гигантский выбор? Тут вопрос цены. За Хэмилтона нужно будет доплатить, а молодой пилот будет практически счастлив оказаться там», — сказал Попов в эфире «Матч ТВ».