Феттель назвал предложение «Феррари» насмешкой. Среди кандидатов на замену — Алонсо

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель отказался от предложения команды по новому контракту. По сведениям источников, «Скудерия» предложила немцу годичный контракт на сумму € 12 млн, в то время как в последние годы он получает € 36 млн за сезон.
Реакция Феттеля на новые условия была достаточно жёсткой.
«Это насмешка? Я привык работать с трёхлетними контрактами, и потом, я опытен, а не стар», — приводит слова Феттеля F1-Insider.
Источник также сообщает, что кроме ранее названных кандидатов на место Феттеля в лице Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци и Даниэля Риккардо, в «Феррари» также изучают возможность приглашения в команду двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо. В прошлом испанец уже защищал цвета «Скудерии».
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