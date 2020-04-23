В Сильверстоуне готовы принять одну из гонок Формулы-1 в середине недели

Генеральный директор Сильверстоуна Стюарт Прингл сообщил, что трасса готова принять два этапа Формулы-1, в том числе в случае, если один из них пройдёт в середине недели.
«Мы готовы сделать трассу доступной для Формулы-1 по выходным или в середине недели. Независимо от того, что потребуется для поддержки Формулы-1, мы будем использовать гибкий подход.
Самый надуманный вариант — это проведение гонки в обратном направлении, потому что мы знаем, что есть участки трассы, которые потребуют много работы в таком случае. Это непрактично и неразумно. Но с точки зрения формата мы готовы использовать гибкий подход.Мы будем работать с Формулой-1, чтобы придумать решение, которое подойдёт чемпионату мира. Мы сделаем всё, что от нас потребуется, в любом разумном формате, чтобы попытаться помочь серии. Мы являемся одним из самых долгих партнёров Формулы-1, так что мы заинтересованы в том, чтобы серия вернулась в строй как можно скорее и была здоровой», — приводит слова Принглса The Race.
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