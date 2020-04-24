Срок закрытия баз команд Формулы-1 продлён до 63 дней

Команды Формулы-1 договорились о продлении сроков закрытия баз, сообщает Auto Motor und Sport. Теперь они закрыты на 63 дня, ранее оговаривались 35-дневные сроки. Изменения коснулись и мотористов, вместо 35 дней, они не будут работать 49.

Кроме того, команды добились некоторого послабления режима. Через 50 дней после закрытия на базы будет позволено вернуться не более 10 сотрудникам. При этом каждая команда должна будет сообщать в ФИА имена этих работников и уведомлять о проектах, над которыми будут работать те или иные специалисты. Командам будет запрещено заниматься вопросами аэродинамики.

Такие же правила будут установлены и для мотористов, но они смогут начать возвращать сотрудников на базы не через 50 дней после закрытия, а уже через 36.