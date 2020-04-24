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В Сочи настроены провести Гран-при России Формулы-1 со зрителями и в прежние даты

В Сочи настроены провести Гран-при России Формулы-1 со зрителями и в прежние даты
Авто / Формула-1 0

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» прокомментировала текущую ситуацию с проведением этапа в 2020 году на фоне бушующей в мире эпидемии коронавируса. Предполагается, что многие Гран-при Ф-1 будут проведены без зрителей и даже без журналистов.

«Мы настроены на проведение российского этапа со зрителями в даты, утверждённые календарем Формулы-1, и продолжаем готовиться к седьмому в истории страны Гран-при. Если того потребуют обстоятельства, технически готовы к альтернативному варианту. В этом случае контрактные обязательства могут быть несколько иными.

В настоящий момент предложений со стороны Формулы-1 об изменении даты Гран-при России не поступало. Мы, несомненно, хотели бы сохранить даты с 24 по 27 сентября 2020 года», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову в пресс-службе «Росгонок».

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