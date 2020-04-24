Когда вернётся Формула-1, какие гонки нас ждут и что с этапом в Сочи? Полный разбор

Календарь с 18-19 Гран-при в сезоне-2020 пока более чем реален. На Гран-при России верят в гонку со зрителями.

Парад отмен этапов Формулы-1, тьфу-тьфу, подходит к концу: на данный момент всё говорит о том, что хотя бы в начале июля сезон-2020 стартует двумя гонками на «Ред Булл Ринге». Разберем ситуацию со всеми гонками, которые изначально находились в календаре.

Гран-при Австралии

Шансов на то, что пелотон Ф-1 в 2020-м всё-таки доберётся до Мельбурна, нет: этап официально отменён, а не отложен. Во второй раз за год выстроить трассу в Альберт-парке практически нереально, так что организаторы Гран-при оперативно занялись возвращением денег за билеты. Мельбурн трудно вписать в логистику Формулы-1 (чем компактнее в плане расстояний окажется календарь-2020, тем лучше), да и организаторам не понравилась бы идея принять сразу две гонки за полгода.

Гран-при Бахрейна

Совсем другая ситуация с гонкой в Сахире. Организаторы Гран-при Бахрейна и весной были готовы провести этап без зрителей — лишь бы он состоялся. Так что если к концу осени ситуация позволит провести гонку хотя бы без зрителей, Бахрейн вернётся в календарь по соседству с Гран-при Абу-Даби — для устроителей важнее не болельщики, а пиар страны по всему миру. Ну а получится открыть трибуны, так тем лучше.

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Гран-при Вьетнама

Эпидемиологическая ситуация в стране оптимистичная, но вопросы остаются. Проблемы те же, что и у Мельбурна: нестационарная трасса, недостаточно большой разрыв с Гран-при 2021 года. Плюс непонятно, какая во Вьетнаме погода осенью — вряд ли организаторам хочется, чтобы первый в истории Гран-при смыло ливнем. Тем не менее совсем списывать гонку со счетов не будем, тем более что Вьетнам легко «присоединить» к какому-нибудь другому азиатскому Гран-при.

Гран-при Китая

Вы наверняка слышали, что Международный автодром Шанхая уже возобновил работу. На нём даже успели состояться какие-то гонки совсем уж регионального уровня, а для более крупных событий трассу планировали открыть в июне. Правда, окончательно победить «корону» Китаю пока не удаётся. И всё же есть неплохие шансы, что Формула-1 в 2020-м всё-таки доберётся до Шанхая, пусть и осенью.

Гран-при Нидерландов

Организаторы этапа в Зандворте очень не хотят проводить его без зрителей. Есть некоторые шансы, что Нидерланды примут гонку в сентябре, но, скорее всего, оранжевой армии придётся подождать домашнего этапа до сезона-2021.

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Гран-при Испании

А вот в Барселоне уже заявили, что готовы провести испанский этап при закрытых трибунах. Правда, взамен промоутеры просят у «Либерти» существенной скидки, что более чем объяснимо. Учитывая, что для владельцев Формулы-1 важно составить солидный календарь, прогнозируем, что Гран-при Испании состоится (например, в августе) — и при этом практически не ударит по карману промоутера.

Гран-при Монако

С самым пафосным и знаменитым этапом Формулы-1 всё однозначно: гонка отменена, ждём возвращения в 2021-м.

Гран-при Азербайджана

Буквально сегодня из Баку пришло известие, что организаторы не намерены проводить азербайджанский этап без зрителей. Против Гран-при играет и фактор уличной трассы: начать подготовку инфраструктуры нужно не позднее начала июля, чтобы гонка состоялась до середины октября. Напомним и про непростую азербайджанскую логистику. С учётом всех этих факторов есть ощущение, что календарь в этом году останется без Баку.

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Гран-при Канады

После переноса гонки в Монреале мы особо не слышали новостей от промоутера Гран-при Франсуа Дюмонтье. Но ранее он был настроен довольно оптимистично: всё-таки подготовить автодром имени Жиля Вильнёва не так сложно. Гонка в Монреале должна пройти не позже середины октября. Её можно было бы поставить перед Гран-при США и провести 16-18 октября. Но вот готовы ли канадцы, если что, принять этап без болельщиков, пока неясно.

Гран-при Франции

На данный момент «Поль Рикар» занимает своеобразную «поул-позишен» и является открывающим этапом сезона, хотя все считают, что Гран-при Франции перенесут. На днях министр спорта Франции Роксана Марасиняню анонсировала продление запрета на массовые мероприятия как минимум до сентября. Конечно, можно посчитать этап Ф-1 без зрителей не очень-то массовым, но посмотрим. Во Франции уже заявили, что если вдруг и проведут гонку в срок, то, конечно же, потребуют от «Либерти» совсем других финансовых условий.

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Гран-при Австрии

«Ред Булл» и Австрия — главные надежды Формулы-1 здесь и сейчас. Коронавирус в Австрии не бушует, а Дитрих Матешиц и его команда готовы сделать всё возможное, чтобы трасса в Шпильберге приняла сразу два этапа Формулы-1 — 12 и 19 июля. Персонал трассы и близлежащих гостиниц регулярно проходит медицинские тестирования – всё под контролем. С допуском иностранцев в страну проблем тоже не должно быть. Главное, чтобы ситуация с пандемией в Австрии оставалась под контролем. Скрестим пальцы.

Вероятность проведения двух Гран-при Австрии в июле максимально высока

Гран-при Великобритании

Две гонки Формулы-1 готов принять и «Сильверстоун» – 19 и 26 июля. Не исключено, что будут использованы две разные конфигурации трассы. С учётом того, что базы семи из десяти команд Ф-1 находятся в Великобритании, было бы странно, если бы организаторы чемпионата не попробовали провести на острове как можно больше гонок. Тьфу-тьфу, текущая ситуация позволяет рассчитывать, что к 26 июля у нас пройдут уже четыре этапа Ф-1.

В Сильверстоуне готовы принять одну из гонок Формулы-1 в середине недели

Гран-при Венгрии

В Венгрии своевременно приняли меры по борьбе с эпидемией и, если статистику не приукрашивают, избежали тяжёлых последствий: «короной» заразилось менее 2400 человек. Если ситуация и дальше будет оставаться под контролем, то, полагаем, этап на «Хунгароринге» состоится в срок (31 июля — 2 августа). Со зрителями или нет, вопрос сложный, но на данный момент продажи билетов не остановлены. При этом «Хунгароринг» готовится отметить 35-летний юбилей этапа Ф-1 и наверняка хотел бы сделать это красиво. Так что, возможно, Гран-при Венгрии станет первым этапом сезона-2020 со зрителями.

Гран-при Бельгии

Бельгийские власти запретили массовые мероприятия до конца августа. После этого известия организаторы этапа в Спа приостановили продажи билетов — так сказать, до дальнейших распоряжений. Но времени ещё много: в теории ничто не мешает чуть уточнить сроки «бана», если ситуация в Европе нормализуется. До даты Гран-при ещё четыре месяца, плюс в теории можно перенести его на сентябрь, поставив после Италии и поменяв местами с Монцей. Верим, что календарь не останется без Спа.

Гран-при Италии

Директор Гран-при Италии Анджело Стиччи Дамиани сообщил, что в Монце готовы принять этап Формулы-1 без зрителей. Ужасная эпидемия в Италии постепенно сходит на нет, гонки итальянцы продолжают обожать — свидетельством тому и заявление представителей Имолы, что они тоже готовы принять этап Ф-1, если за это не придётся платить. Так что не исключено, что у нас окажется сразу два итальянских этапа. Но, скорее всего, оба без зрителей. Хотя до сентября времени ещё много.

В Монце готовы рассмотреть вариант с проведением этапа без зрителей

Гран-при Сингапура

В Сингапуре пока молчат — времени до Гран-при хватает. Организаторы вполне могут дождаться первых гонок в Австрии и уже по их итогам что-то решить касательно собственного этапа. Однако не забываем: «Марина-Бей» — уличная трасса, так что затягивать с решением Сингапур точно не будет. Гран-при остаётся под некоторой угрозой.

Гран-при России

Мы задали несколько вопросов пресс-службе «Росгонок».



– Готовы ли «Росгонки» провести российский этап без болельщиков? В таком случае стоит ожидать уменьшения промоутерского взноса или даже его отмены на 2020 год?

– Мы настроены на проведение российского этапа со зрителями в даты, утверждённые календарем Формулы-1, и продолжаем готовиться к седьмому в истории страны Гран-при. Если того потребуют обстоятельства, технически готовы к альтернативному варианту. В этом случае контрактные обязательства могут быть несколько иными.



– Что делать болельщикам, которые уже купили билеты на Гран-при России или сейчас размышляют над этим?

– Специально для наших преданных болельщиков, которые, как и мы, ждут нормализации ситуации в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в мире, «Росгонки» приняли решение отказаться от повышения стоимости билетов на российский этап Формулы-1, которое было запланировано с 1 мая. Период выгодных цен продлится до 23 августа включительно. В случае необходимости наши зрители всегда смогут обменять билеты или вернуть свои деньги.



– Есть ли у «Росгонок» сценарий работы, который позволит провести Гран-при, даже если ограничения на сообщение с другими странами не будут сняты до сентября?

– Традиционно среди зрителей гоночного уик-энда преимущественно россияне, однако команды Ф-1, представители ФИА и Ф-1 приезжают из других стран, поэтому проведение российского этапа чемпионата мира возможно только в случае открытия границ.



– Рассматривается ли возможность изменения даты Гран-при на более раннюю или позднюю?

– В настоящий момент подобных предложений со стороны Формулы-1 не поступало. Мы, несомненно, хотели бы сохранить даты с 24 по 27 сентября 2020 года.

Концовка сезона

До Гран-при Японии, США, Мексики, Бразилии и Абу-Даби остаётся ещё слишком много времени, к тому же все они проходят на стационарных трассах – можно не торопиться с какими-либо решениями. При этом отметим, что в США планируют уже в мае или начале июня возобновить сезон NASCAR. Полагаем, организаторы пяти перечисленных этапов на данный момент дружно настроены провести гонки в срок и, если получится, с болельщиками на трибунах.

Гасли: даже если в сезоне будет три гонки, наш подход будет неизменным

Итог

Точно отменены: Австралия, Монако



Проведение под большим вопросом: Нидерланды, Азербайджан, Вьетнам



Вероятно проведение без зрителей: Австрия (два), Великобритания (два), Испания, Бельгия, Италия (плюс Имола), Франция



Скорее со зрителями, чем без: Венгрия



Слишком рано что-то решать: Сингапур, Россия, Китай, Япония, Канада, США, Мексика, Бразилия, Бахрейн, Абу-Даби.