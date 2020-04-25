Росси: надеюсь, что я останусь в MotoGP в 2021 году
Семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси заявил, что планирует продолжить выступления в 2021 году, а после этого завершить карьеру. По словам Росси, учитывая ситуацию, сейчас не лучшее время для завершения карьеры.
«Ситуация сейчас такова, что мне нужно определиться с будущим до того, как начнём чемпионат и вернёмся на трассы. Сейчас не лучшее время для завершения карьеры. Лучше всего было бы остаться ещё на один сезон и уйти в конце 2021 года. Надеюсь, что останусь в MotoGP в 2021 году», — приводит слова Валентино Росси AS.
Росси выступает в премьер-классе с 2000 года. На его счету семь чемпионских титулов в старшем классе, а также по одному титулу в 250сс и 125 сс (сейчас серии называются Moto2 и Moto3).
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