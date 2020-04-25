Ландо Норрис выиграл виртуальную гонку IndyCar

Всевозможные гоночные серии в условиях карантина продолжают массово проводить виртуальные гонки. Сегодня, 25 апреля, одна из них прошла в серии IndyCar. Заезды состоялись на виртуальной трассе в Остине.

Победителем стал пилот «Макларена» в Формуле-1 Ландо Норрис, стартовавший с поула. В ходе гонки британца развернуло, но это не помешало ему отпраздновать успех. Вторым в гонке финишировал экс-пилот молодёжной программы «Ред Булл» Патрисио О'Уорд, который выступает в реальном чемпионате IndyCar. Тройку лучших замкнул Феликс Розенквист.

Отметим, что виртуальные гонки продолжают набирать популярность в фанатской среде. Это связано с отсутствием реальных соревнований. Все чемпионаты из-за пандемии коронавируса отложили проведение гонок на неопределённый срок.