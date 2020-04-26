Окон: меня ждут хорошие битвы с Риккардо

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что ожидает жёсткого соперничества с напарником по команде, Даниэлем Риккардо. Вместе с тем он уверен, что это никак не повлияет на их взаимоотношения.
«Рад, что предстоит встретиться с таким вызовом. Сложно ли будет с Риккардо? Мы должны работать на команду, тем более теперь, когда стало ясно, что гонок будет меньше и каждое очко будет на счету. Меня ждут хорошие битвы с Даниэлем. Мне пойдёт на пользу, что рядом будет такой классный пилот. Командная энергия будет только лучше.
Кроме того, у меня появилась мотивация работать тяжелее, ведь хочется доказать, что способен опередить Даниэля. Мечта на 2020 год? Скорее, это цель — хочу попасть на подиум. Такого же результата хочет добиться и Риккардо, и вся команда", — приводит слова Окона Nextgen-Auto.
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