«Ауди» покинет DTM по окончании сезона-2020. Будущее серии под угрозой

Компания «Ауди» объявила о решении уйти из чемпионата DTM по окончании сезона 2020 года, сообщает TouringCarTimes.
По словам председателя совета директоров компании Маркуса Дуйсмана, одной из целей концерна является популяризация электричества в качестве источника энергии для автомобилей. А потому Формула-Е является наиболее логичным и выгодным вариантом для компании.
«Сегодня трудный день для автоспорта в Германии и Европе. Я сожалею о решении „Ауди“ выйти из списка участников DTM после сезона 2020 года. Мы уважаем позицию директоров, но краткосрочный характер этого заявления ставит перед нами, нашими партнёрами из „БМВ“ и нашими командами ряд трудных задач. Учитывая те трудности, с которыми мы сталкиваемся на фоне пандемии коронавируса, мы хотели бы видеть большее единение. Данное решение ухудшает ситуацию и будущее серии зависит от реакции партнёров и спонсоров. Но я ожидаю, что „Ауди“ будет сотрудничать с нами перед тем, как покинуть чемпионат», — заявил руководитель ITR Герхард Бергер.
Напомним, в сезоне-2020 в серии осталось всего два автопроизводителя — «БМВ» и «Ауди». После ухода «Ауди» в серии останется только один автопроизводитель.
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