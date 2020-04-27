Джо Сейвуд: британские команды Формулы-1 могут не пустить в Австрию

Известный обозреватель Джо Сейвуд предположил, что британские команды Формулы-1 могут не пустить в Австрию, на предполагаемый первый этап сезона-2020. Гран-при Австрии должен пройти в июле.



«Формула-1 ничего не сможет сделать, если границы Шенгенской зоны закроют. Британцев могут просто не пустить в Австрию. Если Великобритания введёт обязательный карантин в две недели для всех, кто приезжает, то сотрудникам Формулы-1 придётся проходить его по возвращении домой. Ждём, решение будет принято очень скоро», — написал Джо Сейвуд в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что Гран-при Франции точно не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Первый этап чемпионата, Гран-при Австралии, был официально отменён всего за пару часов до старта первой тренировки.