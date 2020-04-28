Одну из гонок Формулы-1 в Сильверстоуне могут назвать Гран-при Стирлинга Мосса

Боссы Liberty Media не расстаются с надеждами провести не менее 15 этапов в сезоне-2020 Формулы-1. Это означает, что на некоторых трассах будет организовано сразу по две гонки. В этом контексте уже упоминались Гран-при Великобритании, Австрии и Венгрии.

Как сообщает Daily Mail, это может вызвать неожиданную трудность. Если первая гонка пройдёт под эгидой Гран-при Великобритании, то для второй необходимо выбрать новое название. Ведь она будет назначена на другую дату, вследствие чего может возникнуть путаница.

Издание отмечает, что самым очевидным названием для второго события станет Гран-при Сильверстоуна. Однако среди прочих предложений есть и вариант с упоминанием легенды британского автоспорта Стирлинга Мосса. Он скончался 12 апреля 2020 года в возрасте 90 лет. Гран-при Стирлинга Мосса станет прекрасной возможностью почтить его память.