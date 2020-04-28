Пол Хембри назвал безрассудными планы Формулы-1 по проведению сезона-2020

Бывший глава спортивной программы «Пирелли» Пол Хембри раскритиковал руководство Формулы-1, которое не желает отказываться от планов провести в сезоне-2020 15 гонок. Специалист назвал такой подход «безрассудным».
«Как вы можете делать заявления, когда у вас такое количество неизвестных? Европа закрыта, поэтому любая идея проведения гонок в июле является безрассудной. Если от руководства Формулы-1 и должно было последовать какое-то заявление, то оно должно касаться полной отмены сезона-2020 и разработки реального плана «Б». Сейчас всё дело в деньгах и выживании, как в любом бизнесе. Ф-1 также уязвима в этом плане.
Крупные автопроизводители для сокращения затрат могут задуматься об уходе, ведь действующий договор согласия в этом году заканчивается. У них есть отличный шанс сэкономить 300 миллионов», — приводит слова Хембри GranPX.news.
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