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Пол Хембри назвал безрассудными планы Формулы-1 по проведению сезона-2020

Пол Хембри назвал безрассудными планы Формулы-1 по проведению сезона-2020
Авто / Формула-1 0

Бывший глава спортивной программы «Пирелли» Пол Хембри раскритиковал руководство Формулы-1, которое не желает отказываться от планов провести в сезоне-2020 15 гонок. Специалист назвал такой подход «безрассудным».

«Как вы можете делать заявления, когда у вас такое количество неизвестных? Европа закрыта, поэтому любая идея проведения гонок в июле является безрассудной. Если от руководства Формулы-1 и должно было последовать какое-то заявление, то оно должно касаться полной отмены сезона-2020 и разработки реального плана «Б». Сейчас всё дело в деньгах и выживании, как в любом бизнесе. Ф-1 также уязвима в этом плане.

Крупные автопроизводители для сокращения затрат могут задуматься об уходе, ведь действующий договор согласия в этом году заканчивается. У них есть отличный шанс сэкономить 300 миллионов», — приводит слова Хембри GranPX.news.

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