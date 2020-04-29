Даниил Квят: с 2014 года я сильно вырос как пилот

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не исключил, что в будущем может перейти в более сильную команду или же вовсе покинуть Формулу-1. Россиянин отметил, что много будет зависеть от того, как он проявит себя в ближайшее время. При этом Квят подчеркнул, что уже привык к давлению, которое всегда присутствует в программе «Ред Булл».



«Мы можем говорить об этом бесконечно, я просто сделаю всё возможное для «Альфа-Таури». Конечно, все хотят ездить на сильной машине, но для этого должно сойтись множество факторов.

Давление в программе «Ред Булл» продолжалось со времён юниорских серий, я привык к нему. Тут два пути. Либо ты справляешься, либо у тебя не будет ни единого шанса. Время от времени вы начинаете беспокоиться по этому поводу. Но это часть данной системы.

Я счастлив быть частью этой команды и знаю, что с 2014 года сильно вырос как пилот», — приводит слова Квята GrandPx.news.