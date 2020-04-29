Немецкий комментатор назвал причины, по которым Феттель может перейти в «Макларен»

Комментатор Sky Germany Саша Роос выразил мнение, что Себастьян Феттель может отклонить предложение «Феррари» и заключить соглашение с «Маклареном». Специалист поделился мыслями по этому поводу.



«Он только что получил аморальное предложение от «Феррари», с большим понижением зарплаты и, вероятно, без статуса первого номера в команде. Возможно, Феттель может не согласиться на эти условия. Тогда его место будет свободным для Карлоса Сайнса. А Себастьян заменит испанца в «Макларен». Феттель и Андреас Зайдль очень хорошо знают друг друга по временам в «БМВ».



Но главное, что Феттель будет обсуждать с «Феррари», — не деньги. Он заинтересован в том, чтобы в команде была успешная машина и статус, который будет ему подходить. Вполне возможно, что в «Макларене» ему предложат лучшие условия. У британцев будет двигатель «Мерседес». Всё это может быть причинами, по которым переход в «Макларен» станет более привлекательным для Феттеля, чем роль второго пилота вместе с Леклером в «Феррари», — приводит слова Роос GrandPX.news.

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