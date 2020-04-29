Немецкий комментатор назвал причины, по которым Феттель может перейти в «Макларен»

Комментатор Sky Germany Саша Роос выразил мнение, что Себастьян Феттель может отклонить предложение «Феррари» и заключить соглашение с «Маклареном». Специалист поделился мыслями по этому поводу.
«Он только что получил аморальное предложение от «Феррари», с большим понижением зарплаты и, вероятно, без статуса первого номера в команде. Возможно, Феттель может не согласиться на эти условия. Тогда его место будет свободным для Карлоса Сайнса. А Себастьян заменит испанца в «Макларен». Феттель и Андреас Зайдль очень хорошо знают друг друга по временам в «БМВ».
Но главное, что Феттель будет обсуждать с «Феррари», — не деньги. Он заинтересован в том, чтобы в команде была успешная машина и статус, который будет ему подходить. Вполне возможно, что в «Макларене» ему предложат лучшие условия. У британцев будет двигатель «Мерседес». Всё это может быть причинами, по которым переход в «Макларен» станет более привлекательным для Феттеля, чем роль второго пилота вместе с Леклером в «Феррари», — приводит слова Роос GrandPX.news.
- 29 апреля 2020
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:56
-
21:56
-
20:59
-
19:47
-
18:41
-
17:38
-
16:43
-
14:38
-
14:00
-
12:18
-
11:58