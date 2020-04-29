Организаторы Гран-при Бельгии ведут переговоры о гонке без зрителей
Накануне немецкое издание Bild опубликовало собственный вариант календаря сезона Формулы-1 2020 года, в котором отсутствует Гран-при Бельгии. Это вызвало много разговоров среди болельщиков. Однако, по заявлению промоутера гонки в Спа Ванессы Мэс, этап не отменён.
«Мы продолжаем переговоры с FOM и правительством, чтобы провести Гран-при без зрителей», – приводит слова Мэс GPblog.
Напомним, в Бельгии введён запрет на массовые мероприятия до 31 августа. Промоутеры гонки в середине апреля приостановили продажу билетов. Однако многие гонки, которые боссы Liberty Media планируют организовать в июле и начале августа, пройдут без зрителей. Если этот опыт окажется удачным, то Гран-при Бельгии также может сохранить место в календаре.
Календарь сезона-2020 Ф-1 от Bild. Без Гран-при Нидерландов, Испании, Бельгии и Италии
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