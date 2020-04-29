Бывший инженер «Феррари» выстриг на газоне очертания трассы в Барселоне

Бывший инженер «Феррари» Тони Кукерелла выстриг на своём газоне очертания трассы в Барселоне, на которой проходит Гран-при Испании Формулы-1.
«Всё ещё не скучаеете по Формуле-1?», — подписал фотографию Тони Кукерелла.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Тони Кукереллы.
Ранее организаторы Гран-при Испании заявили, что готовы принять этап Формулы-1 летом 2020 года и никаких ограничений в отношении возможности использования трассы в настоящий момент нет.
Напомним, старт сезона Формулы-1 планируется на 5 июля, когда состоится Гран-при Австрии. Начало чемпионата было отложено из-за пандемии коронавируса. По словам исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри, несмотря на поздний старт сезона, сезон должен содержать от 15 до 18 гонок. Финальная версия календаря Формулы-1 будет опубликована сразу, как это станет возможным.
- 29 апреля 2020
-
22:56
-
21:56
-
20:50
-
19:54
-
18:23
-
17:48
-
16:45
-
16:11
-
15:23
-
14:05
-
13:36
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56