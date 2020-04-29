Бывший инженер «Феррари» выстриг на газоне очертания трассы в Барселоне

Бывший инженер «Феррари» Тони Кукерелла выстриг на своём газоне очертания трассы в Барселоне, на которой проходит Гран-при Испании Формулы-1.



«Всё ещё не скучаеете по Формуле-1?», — подписал фотографию Тони Кукерелла.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Тони Кукереллы.

Ранее организаторы Гран-при Испании заявили, что готовы принять этап Формулы-1 летом 2020 года и никаких ограничений в отношении возможности использования трассы в настоящий момент нет.

Напомним, старт сезона Формулы-1 планируется на 5 июля, когда состоится Гран-при Австрии. Начало чемпионата было отложено из-за пандемии коронавируса. По словам исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри, несмотря на поздний старт сезона, сезон должен содержать от 15 до 18 гонок. Финальная версия календаря Формулы-1 будет опубликована сразу, как это станет возможным.