В «Рейсинг Пойнт» считают, что Формуле-1 надо бояться ухода не «Феррари», а «Мерседеса»

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал переговоры команд Формулы-1 о снижении потолка бюджетов. По его словам, за угрозами «Феррари» покинуть чемпионат, если сумма лимита будет ниже $ 145 млн, ничего не кроется.



«Если мы будем держать потолок бюджетов на уровне 145 миллионов долларов в течение пяти лет, инфляция сама снизит его до 130 миллионов. Тут важно учитывать мнение не только маленьких команд, но и крупных автопроизводителей.



145 миллионов — хороший шаг навстречу небольшим командам. Но если мы будем слишком агрессивными, то рискуем потерять один из топ-коллективов. Угрозы «Феррари» покинуть чемпионат? Нет, за ними ничего не кроется. «Феррари» всегда поступали так. Я бы больше волновался за «Мерседес».



Если мы опустим потолок до 100 миллионов, но потеряем одну из топ-команд, то ничего не выиграем. Хотя эта сумма очень привлекательна для нас. Мы долгое время работали с подобным лимитом. Наверное, ни у кого в пелотоне нет подобного опыта», — приводит слова Зафнауэра GPblog.