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Гран-при Венгрии пройдёт без зрителей

Гран-при Венгрии пройдёт без зрителей
Авто / Формула-1 0

Организаторы Гран-при Венгрии опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что гонка на «Хунгароринге» в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей.

«Вместе с Формулой-1 мы продолжаем работу и стараемся найти способ провести Гран-при. Однако здоровье и благополучие наших фантастических болельщиков, сотрудников и участников чемпионата были и остаются нашей главной заботой. С учётом этого, к сожалению, у нас не осталось иного выбора, кроме как согласиться на проведение этапа без зрителей.

Мы постоянно подчёркивали нашу готовность разработать самое безопасное решение, которое позволило бы нам приветствовать всю семью Формулы-1 на «Хунгароринге» в августе этого года. Но теперь очевидно, что любая гонка на нашей трассе теперь состоятся исключительно без болельщиков на трибунах", — говорится в заявлении, которое опубликовал RaceFans.

По словам промоутера гонки, «проведение мероприятия без зрителей предпочтительнее, чем полная отмена этапа».

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