Росс Браун объяснил, почему в Австрии реально провести Гран-при Ф-1 в условиях пандемии

Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что Австрия лучше других стран подходит для старта сезона-2020, а также подтвердил, что чемпионат планируется начать со сдвоенных гонок на «Ред Булл Ринге».



«С точки зрения логистики будет непросто проверить всех на вирус перед тем, как пускать людей в паддок, допускать к гонкам. Однако когда мы убедимся, что все они здоровы, нужно будет лишь поддерживать эпидемиологическую картину. Довольно сложно найти правильное место для проведения первых гонок. Но Австрия очень хорошо подходит для выполнения этих условий.

Около автодрома есть небольшой аэропорт, который можно использовать для чартерных рейсов. Трасса удалена от крупных городов. Вокруг автодрома развитая инфраструктура. Команды не привезут моторхоумы, но на «Ред Булл Ринге» можно обойтись и без них. В таких условиях можно работать, и после первой гонки мы планируем провести ещё одну на следующей неделе.

Организация гонок в таких условиях в новинку для всех нас. К сожалению, сейчас они возможны только без зрителей на трибунах. Сейчас важно попытаться начать сезон, на то есть много причин. Одна из них – наконец-то порадовать болельщиков, которых огорчила задержка со стартом чемпионата», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.