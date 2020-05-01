Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер, Албон и Расселл устроили виртуальные гонки на газонокосилках

Леклер, Албон и Расселл устроили виртуальные гонки на газонокосилках
Авто / Формула-1 0

Пилоты Формулы-1 продолжают проводить досуг на карантине за игрой в виртуальные гонки. Шарль Леклер, Александер Албон и Джордж Расселл, видимо, пресытились традиционными заездами такого формата и решили попробовать силы, гоняясь на реактивных газонокосилках, способных развивать скорость до 200 км/ч.

В целом гонщики отнеслись к подобным соревнованиям недостаточно серьёзно и попросту веселились.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, виртуальные гонки разного формата приобрели особую популярность во время карантина. Формула-1 также проводит официальный виртуальный чемпионат.

Что касается реальных гонок, то чемпионат Формулы-1, вероятнее всего, начнётся 5 июля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020