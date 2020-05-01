Леклер, Албон и Расселл устроили виртуальные гонки на газонокосилках

Пилоты Формулы-1 продолжают проводить досуг на карантине за игрой в виртуальные гонки. Шарль Леклер, Александер Албон и Джордж Расселл, видимо, пресытились традиционными заездами такого формата и решили попробовать силы, гоняясь на реактивных газонокосилках, способных развивать скорость до 200 км/ч.
В целом гонщики отнеслись к подобным соревнованиям недостаточно серьёзно и попросту веселились.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, виртуальные гонки разного формата приобрели особую популярность во время карантина. Формула-1 также проводит официальный виртуальный чемпионат.
Что касается реальных гонок, то чемпионат Формулы-1, вероятнее всего, начнётся 5 июля.
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