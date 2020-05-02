Норрис случайно узнал, что он среди участников очередного этапа виртуальной Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис совершенно случайно узнал, что он должен выступить на предстоящем виртуальном Гран-при Формулы-1, который запланирован на 3 мая.
Британец впервые услышал об этом от болельщиков, когда вёл стрим своей работы в виртуальной машине IndyCar.
«Вы шутите? Я буду принимать участие? Но у меня же не было никакой практики. Ничего об этом не слышал. Так, получается, что у меня остался один день тренировок и при этом мне будет необходимо ехать в том же темпе, что и все те, кто готовился неделю», — сказал Норрис, узнав о своём участии в виртуальном Гран-при.
Соответствующее видео размещено на странице RaceFans в «Твиттере».
Напомним, не так давно Ландо Норрис выиграл виртуальную гонку в IndyCar и после этого заявил о намерении выступить когда-нибудь в гонке «500 миль Индианаполиса».
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