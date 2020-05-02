Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Джордан: «Мерседес» продаст команду Лоуренсу Строллу

Джордан: «Мерседес» продаст команду Лоуренсу Строллу
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан считает, что «Мерседес» может уйти из Формулы-1 по окончании сезона-2020.

«Мерседесу» больше не к чему стремиться, они уже выиграли всё что могли. Сейчас, учитывая обстоятельства, им нет смысла продолжать. Возможно, они продадут команду Лоуренсу Строллу, который мечтает привести сына Лэнса и «Астон Мартин» к победе. Но «Рейсинг Пойнт» придётся очень тяжело без поддержки со стороны Стролла.

Из-за падения цен на нефть «Петронас» уже не сможет вкладывать в команду миллионы. Если компания уйдёт, то бюджет «Мерседеса» резко уменьшится Думаю, в итоге «Мерседес» останется в качестве поставщика дивгателей и продолжит работу с «Маклареном», как это делалось раньше", — приводит слова Эдди Джордана F1-Insider.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020