Джордан: «Мерседес» продаст команду Лоуренсу Строллу

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан считает, что «Мерседес» может уйти из Формулы-1 по окончании сезона-2020.
«Мерседесу» больше не к чему стремиться, они уже выиграли всё что могли. Сейчас, учитывая обстоятельства, им нет смысла продолжать. Возможно, они продадут команду Лоуренсу Строллу, который мечтает привести сына Лэнса и «Астон Мартин» к победе. Но «Рейсинг Пойнт» придётся очень тяжело без поддержки со стороны Стролла.
Из-за падения цен на нефть «Петронас» уже не сможет вкладывать в команду миллионы. Если компания уйдёт, то бюджет «Мерседеса» резко уменьшится Думаю, в итоге «Мерседес» останется в качестве поставщика дивгателей и продолжит работу с «Маклареном», как это делалось раньше", — приводит слова Эдди Джордана F1-Insider.
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