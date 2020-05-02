Джордан: «Мерседес» продаст команду Лоуренсу Строллу

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан считает, что «Мерседес» может уйти из Формулы-1 по окончании сезона-2020.



«Мерседесу» больше не к чему стремиться, они уже выиграли всё что могли. Сейчас, учитывая обстоятельства, им нет смысла продолжать. Возможно, они продадут команду Лоуренсу Строллу, который мечтает привести сына Лэнса и «Астон Мартин» к победе. Но «Рейсинг Пойнт» придётся очень тяжело без поддержки со стороны Стролла.



Из-за падения цен на нефть «Петронас» уже не сможет вкладывать в команду миллионы. Если компания уйдёт, то бюджет «Мерседеса» резко уменьшится Думаю, в итоге «Мерседес» останется в качестве поставщика дивгателей и продолжит работу с «Маклареном», как это делалось раньше", — приводит слова Эдди Джордана F1-Insider.