Ферстаппен — об аварии Пажно с Норрисом: не видел ничего тупее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент, произошедший в виртуальной гонке IndyCar вчера, 2 мая.

Напомним, на последнем круге дистанции чемпион IndyCar-2016 года Симон Пажно, будучи круговым, принял решение притормозить лидирующего Ландо Норриса, дабы помешать представителю Формулы-1 выиграть гонку IndyCar.

«Не видел ничего тупее. Это глупо! Он сказал — давай выбьем его из гонки». Чёрт, если собираешься это сделать, просто делай! Но зачем об этом говорить?!" — приводит слова нидерландского пилота The Race.

Инцидент с Симоном Пажно и Ландо Норрисом был не единственным, произошедшим на последнем круге гонки IndyCar. Американский пилот Сантино Феруччи также спровоцировал аварию и признался, что пошёл на это лишь потому, что речь идёт о виртуальных гонках.