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Квят: спокойно отношусь к Формуле-Е, единственное — звук там нетрадиционный

Квят: спокойно отношусь к Формуле-Е, единственное — звук там нетрадиционный
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Российский гонщик Даниил Квят поделился мнением о чемпионате Формулы-Е. Квят отметил, что чемпионат является сильным, и обратил внимание на нетрадиционный для гонок звук моторов.

«Я спокойно отношусь к серии. Знаю многих пилотов оттуда, там сильные пилоты и интересный чемпионат. Единственное, звук там нетрадиционный. Интересный чемпионат, интересные гонки. Я ничего против не имею», — рассказал Даниил Квят в эфире «Ред Булл Россия».

Даниил Квят — российский гонщик Формулы-1, выступающий в команде «Альфа Таури». В прошлом сезоне Квят за рулём болида предшественницы «Альфа Таури» — «Торо Россо» — смог завоевать подиум на Гран-при Германии. Всего на счету Квята три подиума за время выступлений в Формуле-1, что является лучшим показателем среди российских пилотов в «Королевских гонках».

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