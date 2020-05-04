Квят: спокойно отношусь к Формуле-Е, единственное — звук там нетрадиционный

Российский гонщик Даниил Квят поделился мнением о чемпионате Формулы-Е. Квят отметил, что чемпионат является сильным, и обратил внимание на нетрадиционный для гонок звук моторов.
«Я спокойно отношусь к серии. Знаю многих пилотов оттуда, там сильные пилоты и интересный чемпионат. Единственное, звук там нетрадиционный. Интересный чемпионат, интересные гонки. Я ничего против не имею», — рассказал Даниил Квят в эфире «Ред Булл Россия».
Даниил Квят — российский гонщик Формулы-1, выступающий в команде «Альфа Таури». В прошлом сезоне Квят за рулём болида предшественницы «Альфа Таури» — «Торо Россо» — смог завоевать подиум на Гран-при Германии. Всего на счету Квята три подиума за время выступлений в Формуле-1, что является лучшим показателем среди российских пилотов в «Королевских гонках».
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