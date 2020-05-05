Журналист Sky Sports: никакого конкретного предложения Феттелю от «Феррари» не было

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ещё не получал повторного конкретного предложения от «Феррари» по новому контракту, утверждает журналист Sky Sports Крейг Слейтер.



«Сейчас обсуждается информация, что Себу готовы предоставить новый контракт с зарплатой в 10-12 миллионов евро – втрое меньше, чем по текущему соглашению. Но мне сказали, что никакого предложения Себастьяну Феттелю ещё не было. Это касается и денежного вопроса, и срока контракта. У Феттеля и «Феррари» остаются все возможные варианты», – заявил Слейтер.



Ранее портал F1-Insider сообщил, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто по-прежнему заинтересован в услугах Феттеля, поэтому итальянская команда сделала ему ещё одно предложение, в котором речь идёт о многолетнем контракте.



Напомним, главными претендентами на место Феттеля в «Феррари» источники называли Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.

«Феррари» направила Феттелю второе предложение по новому контракту