«Феррари» направила Феттелю второе предложение по новому контракту

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не согласился на изначальные условия «Феррари» по новому контракту. «Скудерия» предлагала немцу соглашение на один сезон, но с существенным понижением зарплаты. Как сообщает F1-Insider, руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто по-прежнему заинтересован в услугах Феттеля, поэтому итальянская команда сделала ему ещё одно предложение.
Отмечается, что «Феррари» готова заключить с Феттелем многолетний контракт. В новом предложении речь идёт о двух сезонах с возможностью продления соглашения.
Что касается зарплаты, «Скудерия» всё ещё хочет урезать оклад Себастьяна. По действующему соглашению немец получает около $ 30 млн, а Шарль Леклер, продливший сотрудничество с «Феррари», — $ 12 млн. По данным La Gazetta dello Sport, руководство итальянской команды хочет, чтобы оба пилота получали одинаковые оклады.
Напомним, главными претендентами на место Феттеля в «Феррари» источники называли Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.
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