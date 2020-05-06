Квят рассказал, как его увольняли из «Торо Россо»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, как именно советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объявил ему о разрыве контракта ещё до окончания сезона-2017 Формулы-1.



«Конечно, это был тяжёлый период. Начиная с 2016-го это были трудные полтора года для меня. Я потерял место в „Торо Россо“ перед Гран-при Малайзии, потом меня вновь вызвали на одну гонку в Остин. Я был уверен, что если смогу хорошо отработать гонку, то получу шанс на концовку сезона и постараюсь прибавить. Уик-энд был хорошим, мы прибавили во многих вещах, я чувствовал себя комфортно, удалось финишировать в очках на проблемной, если честно, машине. После гонки у меня была запланирована встреча с Хельмутом — и там он сказал, что, увы, ничего не сработает. Мы пожали друг другу руки. Честно говоря, я почувствовал облегчение, когда покинул комнату, потому что это было непростое время.



Нет, я не ожидал, что меня позовут обратно. Но наше прощание было нормальным — никаких тяжёлых чувств по отношению друг у другу, никаких высказываний, такой бизнес-подход. Я не говорил ничего плохого в СМИ после случившегося. Я не думал, что возвращение в „Торо Россо“ станет возможным, но иногда жизнь получается очень интересной», — рассказал Квят в подкасте Beyond the grid.



Ранее в СМИ ходили слухи, что после Гран-при США Марко не разрешил Квяту попрощаться с командой и потребовал быстро покинуть автодром.